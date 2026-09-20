ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Ομόνοια – ΕΝΥ, Άρης – Καρμιώτισσα και Ομόνοια Αραδίππου – Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Κυριακή η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στις 19:00 η Ομόνοια υποδέχεται την Ένωση Νέων Ύψωνα στο ΓΣΠ και ο Άρης την Καρμιώτισσα στο «Αλφαμέγα», ενώ στις 20:00 η Ομόνοια Αραδίππου αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ Αρένα.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για το Ομόνοια – ΕΝΥ, με τους «πράσινους» να είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στο 1.20. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 6.20, ενώ η επικράτηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα στα 13.50. Στην αγορά των συνολικών γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.52, ενώ το Under 2.5 στα 2.42.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεκάθαρο προβάδισμα στις αποδόσεις έχει και ο Άρης απέναντι στην Καρμιώτισσα. Η νίκη της ομάδας της Λεμεσού δίνεται από τη Stoiximan στο 1.26, η ισοπαλία στα 5.70 και το διπλό της Καρμιώτισσας στα 9.75. Στις επιλογές για γκολ, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.93.

Πιο ισορροπημένο παρουσιάζεται το Ομόνοια Αραδίππου – Ολυμπιακός. Ο άσος προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.27, η ισοπαλία στα 3.20 και η νίκη του Ολυμπιακού στα 3.15. Στην αγορά των γκολ, το Over 1.5 δίνεται στο 1.36, ενώ το Under 1.5 στα 2.95.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΟΜΟΝΟΙΑΑΡΗΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥKrasava ENY ΥψωναΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έσωσε τον βαθμό, όχι όμως τη νέα «γκέλα» η Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαθάρισε ο Γιόβιτς για λογαριασμό της ΑΕΚ

Super League

|

Category image

Davis Cup - World Group II: Μεγάλη προσπάθεια της Κύπρου απέναντι στην ισχυρή Ουκρανία

Τένις

|

Category image

«Βασίλισσα» στη Μαδρίτη η Ατλέτικο, καθάρισε τη Ρεάλ και την προσπέρασε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Γκαρθία

Super League

|

Category image

Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε η Ομόνοια 29Μ στην πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία

Χαντμπολ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός χτύπησε ξανά στο τέλος, με λυτρωτή τον Σάλιακα, και πάει με χαμόγελο στη διακοπή

Super League

|

Category image

Απόλυτη Σίτι, μεγάλο διπλό η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια - Krasava Ε.Ν.Υ: 3-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σημαντικό το χρήμα, θέλουμε όμως υποδομές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι 11 του Μπεργκ για το αυτονόητο - Τέσσερις αλλαγές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βαριά ήττα για την Ουτρέχτη του Νικόλα Παναγιώτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεπορτάζ στα τυφλά: Όταν οι ομάδες «κρύβουν» τραυματίες, δεν τιμωρούν τα ΜΜΕ, αλλά τον κόσμο τους!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμπάτσο: «Όλοι οι τίτλοι πρέπει να πανηγυρίζονται, ειδικά κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα «ξένα λάθη», η προκατάληψη και η ευθύνη της ΚΟΠ

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη