Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Ομόνοια – ΕΝΥ, Άρης – Καρμιώτισσα και Ομόνοια Αραδίππου – Ολυμπιακός

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται την Κυριακή η 4η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στις 19:00 η Ομόνοια υποδέχεται την Ένωση Νέων Ύψωνα στο ΓΣΠ και ο Άρης την Καρμιώτισσα στο «Αλφαμέγα», ενώ στις 20:00 η Ομόνοια Αραδίππου αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ Αρένα.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για το Ομόνοια – ΕΝΥ, με τους «πράσινους» να είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στο 1.20. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 6.20, ενώ η επικράτηση της Ένωσης Νέων Ύψωνα στα 13.50. Στην αγορά των συνολικών γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.52, ενώ το Under 2.5 στα 2.42.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ξεκάθαρο προβάδισμα στις αποδόσεις έχει και ο Άρης απέναντι στην Καρμιώτισσα. Η νίκη της ομάδας της Λεμεσού δίνεται από τη Stoiximan στο 1.26, η ισοπαλία στα 5.70 και το διπλό της Καρμιώτισσας στα 9.75. Στις επιλογές για γκολ, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.93.

Πιο ισορροπημένο παρουσιάζεται το Ομόνοια Αραδίππου – Ολυμπιακός. Ο άσος προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.27, η ισοπαλία στα 3.20 και η νίκη του Ολυμπιακού στα 3.15. Στην αγορά των γκολ, το Over 1.5 δίνεται στο 1.36, ενώ το Under 1.5 στα 2.95.

Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!