Ανατροπή στη Σεβίλλη με «τριπλό» Ραφίνια και 7Χ7 για την Μπαρτσελόνα!

Ακόμα μία νίκη, ακόμα μία ανατροπή και η Μπαρτσελόνα συνεχίζει ασταμάτητη στη LaLiga! Οι Καταλανοί επικράτησαν 3-1 της Σεβίλλης στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», έφτασαν τις επτά νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και απολαμβάνουν μόνοι τους την κορυφή της βαθμολογίας.

Η Σεβίλλη μπήκε δυνατά και πήρε το προβάδισμα στο 19ο λεπτό, όταν ο Φοφανά εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Κορέια και έγραψε το 1-0. Η απάντηση της Μπαρτσελόνα, ωστόσο, ήταν άμεση, με τον Ραφίνια να ισοφαρίζει στο 22' έπειτα από την πάσα του Κρίστενσεν.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και έφτασαν στην ανατροπή στο 52'. Ο Λαμίν Γιαμάλ βρήκε τον Ραφίνια και ο Βραζιλιάνος εκτέλεσε για το 2-1, πριν ολοκληρώσει το προσωπικό του χατ-τρικ στο 69', ξανά από δημιουργία του νεαρού Ισπανού, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Η Μπαρτσελόνα είχε τον απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο μέρος και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το φινάλε. Μάλιστα, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 69% κατοχή, 22 τελικές και 5 μεγάλες ευκαιρίες, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Στα άλλα ματς, Οσασούνα και Ράγιο Βαγιεκάνο έμειναν στο 1-1 στο «Ελ Σαδάρ», σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και ευκαιρίες εκατέρωθεν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 16ο λεπτό με τον Μπούντιμιρ, όμως η Ράγιο αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και έφερε το ματς στα ίσα στο 50', με τον Καμέγιο να αξιοποιεί την ασίστ του Πεδρόσα. Παρά την πίεση μέχρι το φινάλε, καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε το γκολ της νίκης.

Στο Μπιλμπάο, Αθλέτικ και Αλαβές έμειναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να κυριαρχούν απόλυτα, αλλά να μην μπορούν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ. Η Αθλέτικ είχε 69% κατοχή, 24 τελικές και 1,64 xG, ενώ η μεγάλη της ευκαιρία χάθηκε στο 70', όταν ο Σανσέτ αστόχησε σε πέναλτι.

Με εντυπωσιακό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η Θέλτα, η οποία διέλυσε 5-0 τη Ράσινγκ Σανταντέρ στο «Μπαλαΐδος». Ο Γκονθάλεθ άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 32', ο Μορίμπα έκανε το 2-0 στο 43' και στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους, με τον Ρομάν να γράφει το 3-0 και τον Ντουράν να πετυχαίνει άλλα δύο γκολ, ολοκληρώνοντας το προσωπικό του σόου.

sport-fm.gr