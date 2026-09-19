Λοσάδα: «Ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας»

Την απογοήτευσή του για την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ εξέφρασε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα στη συνέντευξη Τύπου.

«Κάναμε πολύ καλή αρχή. Είχαμε τους φιλάθλους μας και τον έλεγχο του παιχνιδιού και θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Όμως, δώσαμε την πρωτοβουλία στον αντίπαλο και κατάφερε να κάνει το 1-1. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος με το καλύτερο αποτέλεσμα, άσχετα με το πώς ήρθε το γκολ.

Στο ημίχρονο μιλήσαμε με τους παίκτες και είπαμε ότι έπρεπε να βάλουμε το τρίτο γκολ για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο ένιωθες ότι το παιχνίδι ήταν τελειωμένο. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου τελικές φάσεις και δυστυχώς κάναμε το λάθος, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι τελείωσε 2-2.

Μετά το 2-2 προσπάθησα να κάνω την ομάδα πιο επιθετική. Γι' αυτό έβγαλα κεντρικό αμυντικό και έβαλα τον Κονομή στη θέση του, όμως δεν καταφέραμε να βρούμε το γκολ της νίκης.

Δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει, όμως, να το αποδεχτούμε και να ανασυνταχθούμε. Εύχομαι οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν με τις Εθνικές τους ομάδες να επιστρέψουν υγιείς και θεωρώ ότι μετά τη διακοπή θα αρχίσει ουσιαστικά η σεζόν μας».

Όσον αφορά τους τραυματίες, είπε: «Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα έχουμε τουλάχιστον τέσσερις επιστροφές».