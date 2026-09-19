ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λοσάδα: «Ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι δηλώσεις του Ερνάν Λοσάδα.

Την απογοήτευσή του για την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ εξέφρασε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα στη συνέντευξη Τύπου. 

«Κάναμε πολύ καλή αρχή. Είχαμε τους φιλάθλους μας και τον έλεγχο του παιχνιδιού και θεωρούσα ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Όμως, δώσαμε την πρωτοβουλία στον αντίπαλο και κατάφερε να κάνει το 1-1. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος με το καλύτερο αποτέλεσμα, άσχετα με το πώς ήρθε το γκολ.

Στο ημίχρονο μιλήσαμε με τους παίκτες και είπαμε ότι έπρεπε να βάλουμε το τρίτο γκολ για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο ένιωθες ότι το παιχνίδι ήταν τελειωμένο. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου τελικές φάσεις και δυστυχώς κάναμε το λάθος, δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι τελείωσε 2-2.

Μετά το 2-2 προσπάθησα να κάνω την ομάδα πιο επιθετική. Γι' αυτό έβγαλα κεντρικό αμυντικό και έβαλα τον Κονομή στη θέση του, όμως δεν καταφέραμε να βρούμε το γκολ της νίκης.

Δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει, όμως, να το αποδεχτούμε και να ανασυνταχθούμε. Εύχομαι οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν με τις Εθνικές τους ομάδες να επιστρέψουν υγιείς και θεωρώ ότι μετά τη διακοπή θα αρχίσει ουσιαστικά η σεζόν μας».

Όσον αφορά τους τραυματίες, είπε: «Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα έχουμε τουλάχιστον τέσσερις επιστροφές». 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στη Σεβίλλη με «τριπλό» Ραφίνια και 7Χ7 για την Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βράζουν» στον ΑΠΟΕΛ: «Αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμένοι, κερδισμένοι και φινάλε αγωνιστικής με τρεις αναμετρήσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

La Liga

|

Category image

Έπεσε μαχόμενος ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup

EUROLEAGUE

|

Category image

Λοσάδα: «Ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε στην έδρα μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ηρωικός Ηρακλής, κράτησε άσφαιρο τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»!

Super League

|

Category image

Ο Νίκος Παπαδόπουλος αποκάλυψε γιατί αποβλήθηκε από τον Φελλά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Καρέτσας μπήκε και βοήθησε την Ντόρτμουντ να πάρει το διπλό στην Στουγκάρδη

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Επιστροφή με ψυχή πρωταθλήτριας για την Ίντερ, έκοψε τη χαρά της Ρόμα!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τέσσερα γκολ στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λόπεθ: «Υποφέραμε στο παιχνίδι όμως τα καταφέραμε»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Κακοί στο δεύτερο ημίχρονο, η θέληση δεν είναι αρκετή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ευρεία νίκη της Νέας Σαλαμίνας επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ: Χορταστική μοιρασιά, αλλά... «Χ»αμένη ευκαιρία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη