Το πρόγραμμα σήμερα Πέμπτη (17/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 17/9
Cytavision Sports 3
19:45 ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ
22:00 Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ
Cytavision Sports 4
19:45 Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν
Cytavision Sports 5
17:45 AEK - Πανσερραϊκός
22:00 Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν
Cytavision Sports 6
22:00 Σέλτικ - Φερεντσβάρος
Cytavision Sports 7
22:00 Μπεσίκτας - Μαρσέιγ
Cytavision Sports 8
21:30 Μάντσεστερ Σιτι - Νόριτς
Novasports 6
21:30 Τένις: WTA 500 – Guadalajara