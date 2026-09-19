Ο Νίκος Παπαδόπουλος αποκάλυψε γιατί αποβλήθηκε από τον Φελλά

Τη δυσαρέσκεια του για την αποβολή που δέχθηκε από τον διαιτητή εξέφρασε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός αποβλήθηκε από τον Κωνσταντίνο Φελλά για διαμαρτυρίες μετά το τέλος του ντέρμπι στη Λεμεσό με τον Απόλλωνα.

«Η διαπίστωση που έκανα σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές είναι ότι η ομάδα μας δεν έχει τον σεβασμό που πρέπει και θα τον αποκτήσουμε με την απόδοση μας», είπε και πρόσθεσε: «Δεν αποβλήθηκα ποτέ 20 χρόνια σαν προπονητής και αποβλήθηκα επειδή του είπα ότι δεν θέλω να διαιτητεύσει ξανά το ΑΠΟΕΛ».

Όσον αφορά την εξέλιξη της αναμέτρησης, είπε: «Ήταν ένα παιχνίδι όπου δεχτήκαμε γρήγορα γκολ. Ωστόσο, βγάλαμε αντίδραση, σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια, κάτι που μας άρεσε. Σήμερα βγάλαμε πάθος και ένταση, κάτι πολύ σημαντικό».

Σε νέα ερώτηση σε σχέση με τα παράπονα για τη διαιτησία, δήλωσε: «Πρέπει να δω ξανά τις φάσεις αλλά πολλές φορές μόνο από τον τρόπο που σφυρίζει καταλαβαίνω την πρόθεσή του».