Οι μεταδόσεις σήμερα Παρασκευή (18/9)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 18/9
Alpha Κύπρου
17:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
20:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision Sports 1
20:00 Πάφος FC - AEΛ
Cytavision Sports 2
19:00 Ηρακλής Γερ. - Αγία Νάπα
Cytavision Sports 3
21:45 Μπρέντφορντ - Τσέλσι
Cytavision Sports 4
21:45 Μόντσα - Σασουόλο
Cytavision Sports 8
22:00 Εσπανιόλ - Λέτσε
Cablenet Sports 1
20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ
Cablenet Sports 2
21:45 Μονακό - Λανς
Cablenet Sports 3
21:00 Ρεμς - Μονπελιέ
Novasports Prime
21:30 Μπάγερν - Ουνιόν Βερ.
Novasports 2
19:30 Βόλφσμπουργκ - Ντάρμστατ
Novasports 4
17:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
20:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports Start
19:00 Τένις: WTA 250 - Sao Paulo