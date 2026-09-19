Ηρωικός Ηρακλής, κράτησε άσφαιρο τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης»!

Ισοπαλία σαν... ήττα για τον Άρη! Η ομάδα του Γρηγορίου, αναζητούσε επειγόντως μια νίκη μετά και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και όχι μόνο δεν την πήρε, αλλά πάει στη διακοπή μέσα σε ανεπανάληπτη εσωστρέφεια!

Παρά το «ζωηρό» τους ξεκίνημα οι «κίτρινοι» έπεσαν στο μπλόκο του Ηρακλή, ο οποίος αμύνθηκε σθεναρά, δεν δημιούργησε, χάλασε το μυαλό των γηπεδούχων και έφυγε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με το ηρωικό 0-0 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ο Άρης, την στιγμή που ο Ηρακλής μένει για 4ο σερί ματς αήττητος.

sport-fm.gr