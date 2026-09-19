ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμένοι, κερδισμένοι και φινάλε αγωνιστικής με τρεις αναμετρήσεις

Άλλες δύο αναμετρήσεις διεξήχθησαν το βράδυ του Σαββάτου (19/09) για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Νέα Σαλαμίνα πήρε την πρώτη της νίκη στη σεζόν, με ευρεία νίκη επί της Ανόρθωσης. Μάλιστα, οι ερυθρόλευκοι προσπέρασαν στους κυανόλευκους αφού έχουν πλέον 4 βαθμούς. Αντίθετα, η ομάδα του Ελ Μαέστρο έμεινε στους 3 και συνεχίζει να προβληματίζει.

Στο ντέρμπι της ημέρας, Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ έμειναν στο 2-2, αποτέλεσμα το οποίο αφήνει και τις δύο απογοητευμένες. Η ομάδα της Λεμεσού έχει πλέον 6 βαθμούς και η αντίστοιχη της πρωτεύουσας 4.

Η Ομόνοια αύριο (20/09) θα αναμετρηθεί με την Ε.Ν Ύψωνα και έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στο -1 από την κορυφή (ΑΕΛ και ΑΕΚ). Από την άλλη, η ομάδα της Λεμεσού παραμένει στο μηδέν και θα ψάξει βαθμολογικό όφελος.

Όσον αφορά στα άλλα δύο, πρόκειται για ματς... έξι βαθμών. Ο Άρης θα υποδεχθεί την Καρμιώτισσα και η Ομόνοια Αρ. τον Ολυμπιακό.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ 1-2

Πάφος FC - ΑΕΛ 0-2

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου

Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση 3-0

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-2

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια - E.Ν.Ύψωνα

19:00 Άρης - Καρμιώτισσα

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ