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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμένοι, κερδισμένοι και φινάλε αγωνιστικής με τρεις αναμετρήσεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (20/09)

Άλλες δύο αναμετρήσεις διεξήχθησαν το βράδυ του Σαββάτου (19/09) για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Νέα Σαλαμίνα πήρε την πρώτη της νίκη στη σεζόν, με ευρεία νίκη επί της Ανόρθωσης. Μάλιστα, οι ερυθρόλευκοι προσπέρασαν στους κυανόλευκους αφού έχουν πλέον 4 βαθμούς. Αντίθετα, η ομάδα του Ελ Μαέστρο έμεινε στους 3 και συνεχίζει να προβληματίζει. 

Στο ντέρμπι της ημέρας, Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ έμειναν στο 2-2, αποτέλεσμα το οποίο αφήνει και τις δύο απογοητευμένες. Η ομάδα της Λεμεσού έχει πλέον 6 βαθμούς και η αντίστοιχη της πρωτεύουσας 4. 

Η Ομόνοια αύριο (20/09) θα αναμετρηθεί με την Ε.Ν Ύψωνα και έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στο -1 από την κορυφή (ΑΕΛ και ΑΕΚ). Από την άλλη, η ομάδα της Λεμεσού παραμένει στο μηδέν και θα ψάξει βαθμολογικό όφελος. 

Όσον αφορά στα άλλα δύο, πρόκειται για ματς... έξι βαθμών. Ο Άρης θα υποδεχθεί την Καρμιώτισσα και η Ομόνοια Αρ. τον Ολυμπιακό. 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ 1-2

Πάφος FC - ΑΕΛ 0-2

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου

Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση 3-0

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-2

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια - E.Ν.Ύψωνα

19:00 Άρης - Καρμιώτισσα

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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