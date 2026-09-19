Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία με τον Ραφίνια για επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030, όπως ανακοίνωσε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Ντέκο, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των Καταλανών.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, το τρέχον συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το 2028, είχε δηλώσει εχθές (18/9), σε συνέντευξή του, ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη και, μάλιστα, να την ολοκληρώσει φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

«Από χθες μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση του Ραφίνια, ο οποίος θα παραμείνει μαζί μας για ακόμη τέσσερα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντέκο.

Ο πρώην διεθνής Πορτογάλος μέσος επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επεκτείνουν τα συμβόλαιά τους και οι νεαροί Τσάβι Εσπάρτ και Μαρκ Μπερνάλ.

Μετά τις αποχωρήσεις των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες, ο Ραφίνια έχει μετακινηθεί στη θέση του σέντερ φορ και αποτελεί τον πλέον παραγωγικό ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη από την έναρξη της σεζόν. Σε επτά αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις έχει καταγράψει ήδη 11 γκολ και τρεις ασίστ.

Ο αριστεροπόδαρος Βραζιλιάνος ανέλαβε, επίσης, καθήκοντα πρώτου αρχηγού της Μπαρτσελόνα στην έναρξη της σεζόν, μετά τις αποχωρήσεις των Ρόναλντ Αραούχο και Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, αλλά και τον τραυματισμό του Φρένκι ντε Γιονγκ.

Από την άφιξή του στην Μπαρτσελόνα το 2022, ο πρώην άσος της Ρεν έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό σκόρερ και ηγετική φυσιογνωμία της επιθετικής γραμμής, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γερμανό Χάνσι Φλικ. Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας στην κατάκτηση των δύο τελευταίων διαδοχικών πρωταθλημάτων Ισπανίας, το 2025 και το 2026.

Η Μπαρτσελόνα έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, ιδιαίτερα στο επιθετικό σκέλος, και μετά τις έξι πρώτες αγωνιστικές βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης.