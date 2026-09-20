Φώναξε «επιτέλους» μετά από δέκα χρόνια!

Η νίκη της Νέας Σαλαμίνας επί της Ανόρθωσης έχει επιπρόσθετη αξία εάν αναλογιστεί κανείς ότι η τελευταία φορά που οι ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει ντέρμπι της Αμμοχώστου ήταν πριν από δέκα χρόνια.

Η προηγούμενη επιτυχία είχε καταγραφεί στις 16 Δεκεμβρίου 2016, όταν η Νέα Σαλαμίνα νίκησε με 2-1 την Ανόρθωση, πετυχαίνοντας δύο τέρματα από το 76' μέχρι το 80' (σ.σ. τα γκολ είχαν πετύχει οι Μακρίεφ και Μάατσι).

Εκ τότε σε 17 συναπαντήματα, η «Κυρία» είχε κερδίσει 14 φορές και τέσσερα παιχνίδια έληξαν στην ισοπαλία. Επιπλέον, το 2020 είχαν βρεθεί και στο κύπελλο, φέρνοντας μία ισοπαλία και μία νίκη για την Ανόρθωση.