Ο Καρέτσας μπήκε και βοήθησε την Ντόρτμουντ να πάρει το διπλό στην Στουγκάρδη

Η Ντόρτμουντ έφυγε με σημαντικό διπλό από τη MHP Arena, επικρατώντας 1-0 της Στουτγκάρδης για την 4η αγωνιστική της Bundesliga, σε ένα παιχνίδι όπου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε χρόνο συμμετοχής!

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Νουανέρι και έδειξε σε καλή κατάσταση. Η παρουσία του έδωσε μεγαλύτερη ταχύτητα και δημιουργικότητα στην επιθετική λειτουργία της Ντόρτμουντ, με τον Καρέτσα να καταγράφει δύο τελικές προσπάθειες στα περίπου 30 λεπτά που αγωνίστηκε.

Μάλιστα, οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, η ομάδα του Νίκο Κόβατς βρήκε το γκολ, όταν ο Μπέλιγχαμ δημιούργησε και ο Μπάιερ έστειλε την μπάλα από κοντά στα δίχτυα για το 0-1. Η Στουτγκάρδη πίεσε μέχρι το τέλος, όμως ο Κόμπελ κράτησε το προβάδισμα της Ντόρτμουντ.

sport-fm.gr