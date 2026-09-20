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Βαρύ το κλίμα, πληρώνει τα λάθη της

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ανόρθωση δεν κατάφερε να κολλήσει δεύτερο σερί τρίποντο και μάλιστα προβλημάτισε

Με σκυμμένα κεφάλια, εν μέσω τεράστιας απογοήτευσης και με το χειρότερο δυνατό σενάριο πάει στην διακοπή η Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου δέχθηκε βαριά ήττα (0-3), παρουσίασε αποκαρδιωτική εμφάνιση, συνδυασμός ο οποίος την αφήνει στους τρεις βαθμούς και στην... ανησυχία. 

Το σύνολο του Ελ Μαέστρο έδειξε ξανά πως δεν μπορεί να παραμείνει σε ψηλές πτήσεις. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Ανόρθωση δεν βρίσκει λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, ενώ αμυντικά έδειξε κενά στις γρήγορες αντεπιθέσεις της Νέας Σαλαμίνας. Η «Κυρία» πήγε στο «Αμμόχωστος» με τις καλύτερες συγκυρίες μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, όμως δεν ήταν σε θέση να μετουσιώσει την αυτοπεποίθηση σε ανάλογη εμφάνιση. 

Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο, καθώς ούτε οι αλλαγές του ήταν ικανές να βοηθήσουν την Ανόρθωση. Η ευθύνη σαφώς και βαραίνει τόσο τον ίδιο όσο και τους ποδοσφαιριστές. Αφ' ενός το πλάνο του Ελ Μαέστρο δεν απέδωσε και αφετέρου οι παίκτες δεν είχαν το καθαρό μυαλό στην αντίπαλη εστία και στα αμυντικά τους καθήκοντα. 

Η διακοπή προσφέρεται για ανασύνταξη δυνάμεων και διορθωτικές κινήσεις. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο έχουν μπόλικη δουλειά στο 15ήμερο που έρχεται ώστε η Ανόρθωση να παρουσιαστεί αλλαγμένη κατά 180 μοίρες! 

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