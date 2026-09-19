«Βράζουν» στον ΑΠΟΕΛ: «Αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά»

Σε ανάρτηση προχώρησε ο Νεκτάριος Πετεβίνος μετά την ισοπαλία με τον Απόλλωνα. Ο εκπρόσωπος Τυπου του ΑΠΟΕΛ εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία του Φελλά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«"Η διαιτησία δεν είναι μηχανική εφαρμογή κανονισμών. Αν ήταν έτσι θα σφύριζαν μηχανές και όχι άνθρωποι. Απαιτεί προσωπικότητα, αντίληψη του παιχνιδιού και ικανότητα διαχείρισης. Ειδικά όταν ένας διαιτητής κάνει λάθη, εκεί χρειάζεται να δείχνει προσωπικότητα αντίληψης. Ένας διαιτητής μπορεί να γνωρίζει όλους τους κανονισμούς, αλλά αν αδυνατεί να αντιληφθεί το παιχνίδι και την ανθρώπινη διάστασή του, η γνώση αυτή από μόνη της δεν αρκεί." Τάδε έφη Περλουίτζι Κολίνα.

Αφιερωμένο σε αυτούς που αδυνατούν να καταλάβουν τα βασικά.

Ο ΑΠΟΕΛ θα απευθυνθεί στα αρμόδια σώματα για την σημερινή διαιτησία και ειδικά για την συμπεριφορά του διαιτητή και του πρώτου βοηθού διαιτητή. Στέλνει ταυτόχρονα και ένα μήνυμα. Το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται διαιτητές που αδυνατούν να αντιληφθούν το ίδιο το άθλημα και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του. Αυτοί που αδυνατούν να κατανοήσουν ακόμα και αυτά που ακούνε ας μείνουν στα σπίτια τους με τα βραβεία τους και να αφήσουν τις ομάδες ήσυχες».