Ο Δανός τεχνικός μίλησε για τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, την καλή παρουσία του Γιάγκουσιτς, το κατά πόσο υπολογίζεται ο Πελίστρι, τη νίκη επί του ΟΦΗ αλλά και τα όσα έγιναν στο ημίχρονο του σημερινού αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς και τη πολύ καλή του παρουσία, αλλά και για τον τραυματισμό του Αντίνο:

«Απογοητευτικό αυτό που έγινε με τον Αντίνο. Είμαι πολύ χαρούμενος για τους ποδοσφαιριστές μου, για την εμφάνισή τους. Ό,τι έχουμε δει στην ανάλυση έδειχνε ότι ο ΟΦΗ είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχει έναν πολύ καλό προπονητή, όμως καταφέραμε να κερδίσουμε. Οι παίκτες μου σχεδόν έκλαιγαν στο ημίχρονο για τον τραυματισμό του Αντίνο, όμως είμαι πολύ περήφανος για εκείνους που βγήκαν έξω στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισαν, όπως έκαναν για τους Ουναΐ, Παντελίδη, Ινγκασον και Μπόκο που είχαν σοβαρούς τραυματισμούς. Τους αγαπώ όλους τους παίκτες μου και εύχομαι να έχουμε υγεία, είτε είναι σταρ είτε είναι παίκτες που βρίσκονται συνήθως στον πάγκο. Προφανώς ο Αντίνο ήταν στο πικ του τη φετινή σεζόν. Φαίνεται ότι θα τον χάσουμε για το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά θα δούμε τις εξετάσεις».

Για το πώς κατάφερε να συνεφέρει τους παίκτες του στα αποδυτήρια και να τους βοηθήσει:

«Είναι πολύ δύσκολο, ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουμε τον Αντίνο είναι να κερδίζουμε για αυτόν. Να βρισκόμαστε του χρόνου στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για αυτόν. Αυτό γίνεται μόνο με νίκες. Δεν μπορώ να πάρω εγώ τα εύσημα για τους ποδοσφαιριστές μας. Οι αντίπαλοι κέρδισαν ένα καθαρό πέναλτι και δεν μπορώ να έχω παράπονο, όπως κερδίσαμε κι εμείς καθαρά πέναλτι το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι ξεκίνησαν καλύτερα από εμάς στο πρώτο ημίχρονο. Κερδίσαμε κυρίως λόγω της νοοτροπίας των παικτών μου».

Για το τι σκέφτεται να αλλάξει στον Παναθηναϊκό με την απώλεια του Αντίνο:

«Δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Καμία αλλαγή. Θα προσαρμοστούμε γιατί κάθε παίκτης είναι διαφορετικός. Δεν αλλάξαμε την νοοτροπία μας ούτε μετά τον Ουναΐ. Θα υπάρξει διαφορά πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον Γιάγκουσιτς από ότι χρησιμοποιούσαμε τον Αντίνο, αλλά ως ομάδα δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Εμείς πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Η δουλειά μου ως προπονητής είναι να πάρω το καλύτερο από τους παίκτες μου, αλλά ως ομάδα δεν θα αλλάξουμε κάτι σημαντικό».

Για την αντίδραση των παικτών του μετά τον τραυματισμό του Αντίνο:

«Συμφωνώ. Όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη σου να τραυματίζεται σοβαρά, αντιδράς. Έχουμε καλά αποδυτήρια. Οι παίκτες αγαπούν ο ένας τον άλλον, το σταφ αγαπάει τους παίκτες. Έχουμε χάσει αρκετούς σημαντικούς παίκτες (Ίνγκασον, Παντελίδης, Ουναΐ) και τώρα ο Αντίνο. Πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν παίξουμε με τρεις τερματοφύλακες, επειδή δεν έχουμε επιθετικούς θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Και θα το κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε.

Λυπάμαι για τους παίκτες μας που έχουν τραυματιστεί. Το καλοκαίρι ο Κοτσόλης μου έδειξε μία λίστα με τους μεταγραφικούς μας στόχους και οι περισσότεροι από εκείνους είναι τώρα ποδοσφαιριστές μας. Το μεταγραφικό παράθυρο που κάναμε το καλοκαίρι ήταν 10/10. Κάποιοι παίκτες τώρα θα πάρουν παραπάνω λεφτά, οπότε αν είναι τοπ ποδοσφαιριστές, πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία τους».

Για το τι σκέφτεται για τον αντικαταστάτη του Αντίνο, που ήταν ο πιο φορμαρισμένος της ομάδας:

«Δεν έχουμε παίκτη ίδιου τύπου με τον Αντίνο, όμως έχουμε πάρα πάρα πολύ καλούς παίκτες με τρομερή ποιότητα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ο Ολυμπιακός έχει επίσης καλούς παίκτες τραυματίες. Πρέπει να προσαρμόζεσαι στα δεδομένα. Δεν θέλω να ψάχνουμε δικαιολογίες. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τους τραυματίες παίκτες. Η δικιά μας δουλειά δεν αλλάζει, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και αυτό θα κάνουμε».

Για το mentality που έχει μεταφέρει αυτούς στους παίκτες και το τι έχει να πει για τον «Νιστρουπισμό» που κυκλοφορεί στο ίντερνετ:

«Εγώ είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Δεν έπιασα εγώ το πέναλτι, το έπιασε ο Ινιάκι, το δικό του mentality έπιασε το πέναλτι. Για να είμαι ειλικρινής, κερδίζαμε πέναλτι στα προηγούμενα ματς γιατί ήμασταν μέσα στη περιοχή του αντιπάλου, δεν ήμασταν τυχεροί. Σήμερα, ενα λεπτο πριν τη λήξη του ημιχρόνου έπιασε το πέναλτι αυτός, όχι εγώ. Εχουμε παίκτες που συμπαθούν πολύ ο ένας τον άλλον, τους αρέσει να πανηγυρίζουν μαζί, να κερδίζουν μαζί».

Ο Πελίστρι είναι ο μοναδικός εξτρέμ κοντά στα χαρακτηριστικά του Αντίνο. Το καλοκαίρι φαινόταν να τον υπολογίζετε αρχικά, τώρα δεν παίζει πολύ. Θα τον ξαναδούμε;

«Αυτό εξαρτάται από εκείνον. Αυτό είναι πάνω σε όλους τους παίκτες. Ο Πελίστρι είναι ένας από τους καλούς μας παίκτες. Για το αν θα παίξει στο μέλλον ή όχι εξαρτάται από την απόδοσή του. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Εχει καλούς συμπαίκτες δίπλα του. Μπορείς να παίξεις σε αυτή την ομάδα μόνο αν είσαι καλός. Δεν είμαι σκληρός με τους παίκτες μου, νομίζω είμαι δίκαιος».

Για τη παρουσία του στη γιορτή της Θύρας 13 και για τη σχέση κόσμου και ομάδας:

«Μας έχουν δώσει πολλά. Ενας από τους βασικούς λόγους που ήρθαμε στον Παναθηναϊκό ήταν και η παρουσία του κόσμου. Το πάθος, η δύναμη που μας δίνουν ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια είναι εντυπωσιακή. Προσπαθούμε να κάνουμε και μεις ό,τι καλύτερο για να τους κάνουμε περήφανους. Δεν μπορώ να εγγυηθώ νίκες όλη την ώρα, αλλά ότι θα δίνουμε πάντα όλο μας το είναι, όλοι μας, για να τους κάνουμε περήφανους σε αυτό τον τεράστιο σύλλογο».

Για τον καιρό στην Δανία:

«Το τελευταίο που μπορώ να πω τώρα που πάμε στο σπίτι μου στην Δανία, είναι ότι εύχομαι να δω όσους περισσότερους οπαδούς και δημοσιογράφους γίνεται. Αυτό που έχω να πω είναι να απολαύσετε τον ήλιο για τις επόμενες δύο ημέρες, γιατί στην Δανία θα χρειαστείτε μπότες, σκούφο και ένα ζεστό μπουφάν».

sdna.gr