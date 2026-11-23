Δίνεται συνέχεια στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Ομόνοιας με τον ΑΠΟΕΛ, με τους γαλαζοκιτρίνους να δίνουν απάντηση.

Η ανακοίνωση:

«Χτες γέλασε όλη η Κύπρος με τα υποτιθέμενα ερωτήματα και τα μαθήματα οικονομίας και δημοσιογραφίας από την επίσημη Ομόνοια. Να μας επιτρέψετε λοιπόν, να θέσουμε και εμείς τα δικά μας ερωτήματα:

1) Ποια άλλη ομάδα, πλην της Ομόνοιας, είχε Πρόεδρο της Δημοκρατίας να της υποδεικνύει τις μεταγραφές της;

2) Ποια άλλη ομάδα, είχε πολιτικό κόμμα να εκδίδει επιταγές που παρουσιάζονταν ως «εισφορές» στα ονόματα των προέδρων της;

3) Ποια άλλη ομάδα, δέχθηκε «κρατική χορηγία» ως διαφήμιση για συμβόλαια €700,000 και €800,000;

4) Ποια άλλη ομάδα, διαγράφει μονομερώς (!!) χρέος 14 εκ. Ευρώ, με παραδοχή μάλιστα και στο δικαστήριο;

Να υπενθυμίσουμε πως οργανισμοί όπως το ΓΣΠ, στους οποίους αναφέρεται στην ανακοίνωση της η Ομόνοια, δάνεισαν λεφτά πριν λίγα χρόνια, στην διοίκηση της για να περάσει τα κριτήρια και να μην διαβαθμιστεί. Όμως ως ΑΠΟΕΛ και εκείνο τον καιρό και τώρα, λειτουργούσαμε και λειτουργούμε, με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τον αντίπαλο και ποτέ δεν προβάλαμε τα οικονομικά προβλήματα των «αιωνίων» μας ως προβλήματα που επηρέαζαν τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτές οι έννοιες και αρχές φαίνεται ότι είναι άγνωστες στην τωρινή εποχή όπου για την Ομόνοια ισχύει μόνο το «Money talks, bullshit walks»…

Αυτή δυστυχώς είναι η επίσημη Ομόνοια, η οποία παρουσιάζεται σήμερα, με όψιμο ενδιαφέρον, ως θεματοφύλακας των θεσμών ωσάν να την διόρισε κάποιος να ορίζει τις διαδικασίες, τους νόμους, τις δικαστικές αρχές και ό,τι άλλο νομίζει η ίδια ότι είναι.

Υποθέταμε ότι με την άφιξη του κ. Παπασταύρου και την εισροή των αμερικανικών κεφαλαίων, θα απέβαλλε το αίσθημα του «κατατρεγμένου» και ελπίζαμε επίσης ότι στην «νέα εποχή» της διοικητικής δομής της, θα αποβαλλόταν επιτέλους από το ποδόσφαιρο μας όλη εκείνη η τοξικότητα, το κόμπλεξ και η ανήθικη συκοφαντία. Τελικά αποδεικνύεται περίτρανα πως Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ.

Όπως έπραξαν και πράττουν και άλλες ομάδες που έχουν οφειλές προς το κράτος ή προς τρίτους, ο ΑΠΟΕΛ δεν έκρυψε ποτέ το οικονομικό του πρόβλημα. Ως εταιρεία κάθε χρόνο καταθέτει οικονομικές καταστάσεις για να ικανοποιήσει τα οικονομικά κριτήρια της ΟΥΕΦΑ. Βρίσκεται στα σχέδια αποπληρωμής των οφειλόμενων φορολογικών οφειλών όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Ανακοινώνει και εκπληρώνει τις οικονομικές τις οφειλές μέσω της ΦΙΦΑ. Με δυσκολία αλλά και με συνέπεια.

Εν κατακλείδι, επενδυτές στο κυπριακό ποδόσφαιρο ήρθαν και άλλοι. Μεγάλωσαν τις ομάδες τους, και τώρα αντιμετωπίζονται ισότιμα ως ανταγωνιστές των τίτλων. Δυστυχώς η Ομόνοια όσα χρόνια και αν περάσουν, όσα εκατομμύρια και αν βάλει ο ιδιοκτήτης τους, το κόμπλεξ απέναντι στην ιστορία και στις επιτυχίες των άλλων, θα παραμείνει «αιώνιο». Γιατί πολύ απλά όσα εκατομμύρια και αν ξοδέψουν, ποτέ δεν θα μπορέσουν να τις φθάσουν. Ποτέ.

Αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα την τωρινή ανησυχία τους. Ο ΑΠΟΕΛ γυρίζει σελίδα. Εμείς θα τους περιμένουμε να αναμετρηθούμε στο γήπεδο. Εκεί όπου αρμόζει στην ιστορία όλων των μεγάλων ομάδων.

ΥΓ. Επειδή πολύς κόσμος διερωτήθηκε γιατί δεν υπήρξε άμεση απάντηση στην ανακοίνωση της Ομόνοιας, να τους ενημερώσουμε ότι απλά δώσαμε 24 ώρες στο ΑΚΕΛ, για να συγκροτηθεί η ορχήστρα «κρουστών και εγχόρδων». Τελικά δεν χρειάστηκαν ούτε 24 ώρες για να δικαιωθούμε».