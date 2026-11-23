To 90o του Τζόφρι και η 50ή σε 71 παιχνίδια
ΓΗΠΕΔΟ
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Το δεύτερο γκολ του με την ΑΕΛ και τα στατιστικά που τον συνοδεύουν στην καριέρα του
Ο Τζόφρι πετυχαίνοντας το δεύτερο τέρμα του με τη φανέλα της ΑΕΛ, χάρισε στους γαλαζοκιτρίνους τη νίκη με ανατροπή στον αγώνα με την Καρμιώτισσα (1-2).
Το προηγούμενο του τέρμα με την ομάδα της Λεμεσού, ήταν στην 6η αγωνιστική, επίσης εκτός έδρας, όταν άνοιξε το σκορ στη νίκη με 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππουυ.
Το τέρμα αυτό είναι το 90ο στην καριέρα του και το δέκατο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο σκοράρει και η ομάδα του παίρνει τρίποντο.
Συνολικά ο 29χρονος βρήκε δίχτυα σε 71 ππαιχνίδια, προσφέροντας σε 50 νίκες των ομάδων του, ενώ οκτώ έληξαν ισόπαλα και στα 13 ηττήθηκαν οι ομάδες τους.