Με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά πετά για το Κόμο η ΑΕΚ εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την ιταλική ομάδα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Μαυριτανός ακραίος μεσοεπιθετικός είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο φινάλε του αγώνα με τη Ρεάλ, ωστόσο αποφασίστηκε να ταξιδέψει μαζί με την ομάδα, για ψυχολογικούς λόγους, όπως επίσης και οι υπόλοιποι δύο παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας (Γκεοργκίεφ και Αλεξίου).

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Εκτός μάχης είναι ο τραυματίας Αριάγκα και ο Ζουμπκόφ που βγήκε εκτός λίστας μετά τον δικό του τραυματισμό για να μπει ο Κουτέσα.

Στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού θα είναι και πάλι οι Κάαν Κάιρινεν και Μπάμπης Λυκογιάννης που ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπωρούσαν από την εθνική Φινλανδίας και το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού.

Η Κόμο βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση μετρώντας επτά νίκες στα οκτώ τελευταία ματς σε όλες τις διοργανώσει, με μοναδική «παρένθεση» την ήττα από την Ίντερ (2-0). Στην ενιαία βαθμολογία της League Phase είναι τέταρτη με 9 βαθμούς, πίσω μόνο από Παρί (12), Ρεάλ (12) και Άρσεναλ (10). Στην Serie A μετά από 12 αγώνες είναι πέμπτη με 26 βαθμούς και είναι στο -1 από την τέταρτη Μίλαν.

sport-fm.gr