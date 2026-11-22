Αμετάβλητη και δίχως εκπλήξεις παρέμεινε η κατάσταση στη βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά και τα ματς της 11ης αγωνιστικής. Mε μοναδική εκκρεμότητα το αυριανό (23/11) ματς του Asteras AKTOR με τον Άρη, τα πράγματα δεν άλλαξαν σε κορυφή και «ουρά».

Λεβαδειακός και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 και στα χαμηλά της βαθμολογίας, ενώ ο Παναιτωλικός επικράτησε 1-0 του Βόλου και τον άφησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην κορυφή επικρατώντας 2-0 του ΟΦΗ και άφησε τον Ολυμπιακό στο -4, παρά την ευρεία νίκη των Πειραιωτών με σκορ 6-2 επί του Ηρακλή. Στο τελευταίο ματς της ημέρας ο ΠΑΟΚ, νίκησε άνετα την Κηφισιά 4-0 στην Τούμπα και παρέμεινε στην 4η θέση με 22 βαθμούς, έναν λιγότερο από την ΑΕΚ που χθες επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας και παρέμεινε τρίτη.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

sport-fm.gr