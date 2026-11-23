Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, τα αποτελέσματα της μαγνητικής στο γόνατο του οποίου θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός έχει δύο ακόμη προβλήματα.

Ο Στέφαν Ντε Φράι έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στον αριστερό του καρπό, μετά το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους. Ο καρπός του Ολλανδού στόπερ έχει πρηστεί και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στη μέρα για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Επιπλέον, στο «Υγεία» βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν προκειμένου να ελεγχθεί για λοίμωξη του αναπνευστικού διότι είχε έντονο βήχα και ήταν εμπύρετος την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη με τη Νόρτζελαντ στη Δανία για την 4η αγωνιστική του Conference League.

sport-fm.gr