Κάτοικος «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για πολλά ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Φεντερίκο Βαλβέρδε!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης τα έχει βρει σε όλα με τον 28χρονο Ουρουγουανό χαφ για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031, μιας και το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το 2029.

Ο αρχηγός των «μερένχες» βρίσκεται στην οικογένεια της Ρεάλ από το 2016, όταν και ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Με τη φανέλα της πρώτης ομάδας, μετρά 388 συμμετοχές με 44 γκολ και 46 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει σε όλα αυτά τα χρόνια 14 τίτλους!

Πηγή: sport-fm.gr