Η δράση στη Stoiximan Super League, μετά τη διακοπή λόγω Εθνικών, επιστρέφει με την διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής και την ΑΕΚ να δοκιμάζεται στη Νίκαια απέναντι στην Καλαμάτα το βράδυ του Σαββάτου (21/11, 19:30). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα επιδιώξει να κάνει το 2Χ2 μετά το τρίποντο της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στον Λεβαδειακό (2-1), να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς και να πλησιάσει όλο και περισσότερο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η επιστροφή από τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων φέρνει κάθε φορά την ίδια πρόκληση για την ΑΕΚ και ενόψει της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, τα προηγούμενα δείγματα επί Μάρκο Νίκολιτς δίνουν μια θετική εικόνα. Από το καλοκαίρι του 2025, όταν ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε την Ένωση, η ΑΕΚ έχει δώσει πέντε πρώτα επίσημα παιχνίδια μετά από διακοπή για Εθνικές ομάδες. Ο απολογισμός της είναι τέσσερις νίκες και μία ήττα, με τέρματα 6-2, ενώ σε όλες τις νίκες της κράτησε ανέπαφη την εστία της.

Πέρυσι, η πρώτη επιστροφή μετά από διακοπή στην εποχή Νίκολιτς ήρθε στις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Η ΑΕΚ πέρασε από τη Λιβαδειά με 1-0, συνεχίζοντας με νίκη τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Το επόμενο αντίστοιχο παιχνίδι, ωστόσο, αποτέλεσε τη μοναδική μέχρι σήμερα αρνητική εξαίρεση. Στις 19 Οκτωβρίου 2025, η Ένωση υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ και ηττήθηκε με 2-0. Ήταν η μόνη από αυτές τις πέντε αναμετρήσεις στην οποία δέχθηκε γκολ και η μοναδική στην οποία δεν σκόραρε.Η αντίδραση του Νοεμβρίου και το διπλό στο Φάληρο

Μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου του 2025, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας του Άρη με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το γκολ του Ζίνι στο 77ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ένωση δημιούργησε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Η τελευταία επιστροφή της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από τις διεθνείς υποχρεώσεις του Μαρτίου, συνδυάστηκε με ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα. Στις 5 Απριλίου 2026, στην πρεμιέρα των playoffs, η ομάδα του Νίκολιτς νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Έτσι, η πρώτη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με τρεις νίκες και μία ήττα στις τέσσερις επιστροφές από διακοπές για Εθνικές, με όλες τις επιτυχίες να έρχονται με το ίδιο σκορ, 1-0. Φέτος, υπήρξε μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις Εθνικής. Από το 2026, τα δύο ξεχωριστά παράθυρα Εθνικών του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου αντικαταστάθηκαν από ένα ενιαίο διάστημα, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου. Επομένως, μέχρι τη σημερινή διακοπή του Νοεμβρίου, η ΑΕΚ είχε μόνο μία αντίστοιχη επιστροφή.Σε αυτήν, στις 10 Οκτωβρίου, επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Ρέλβας, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς πέτυχαν τα γκολ, με την Ένωση να επιστρέφει στο πρωτάθλημα με καθαρή νίκη, πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που ακολουθούσαν. Και με αυτόν τον τρόπο, έχει διαμορφωθεί έως τώρα ο απολογισμός με τέσσερις νίκες και μία ήττα στα πρώτα παιχνίδια που δίνει η Ένωση μετά από διακοπή πρωταθλήματος.

Επιπλέον, κράτησε ανέπαφη την εστία της και στις τέσσερις νίκες, ενώ στα τρία πιο πρόσφατα τέτοια παιχνίδια επικράτησε διαδοχικά των Άρη, Ολυμπιακού και ΟΦΗ. Απέναντι στην Καλαμάτα θα επιδιώξει να διευρύνει αυτή την ακολουθία, μεταφέροντας άμεσα τον αγωνιστικό της ρυθμό στις υποχρεώσεις του συλλόγου.Τι κάνει η ΑΕΚ στα πρώτα της παιχνίδια μετά τη διακοπή

14/09/2025: Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1, μετά τη διακοπή Σεπτεμβρίου

19/10/2025: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2, μετά τη διακοπή Οκτωβρίου

23/11/2025: ΑΕΚ – Άρης 1-0, μετά τη διακοπή Νοεμβρίου

05/04/2026: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1, μετά τη διακοπή Μαρτίου

10/10/2026: ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0, μετά την ενιαία διακοπή Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου

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