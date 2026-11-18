Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε ένα από τα πιο επικά καλάθια στην ιστορία της EuroLeague. Πετώντας την μπάλα με το ένα χέρι από το κέντρο στην εκπνοή έστειλε με ένα απίθανο buzzer beater το ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στην παράταση. Εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 97-95 χάρη σε ένα ακόμη (σχεδόν) buzzer beater, δια χειρός Κόρι Τζόζεφ.

Την απίθανη φάση του Βεζένκοφ κατέγραψε ένας Ισραηλινός από τις court seats, σε απόσταση αναπνοής από τον σούπερ σταρ των Πειραιωτών. Στο βίντεο αποτυπώνονται οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» σε παρκέ και κερκίδα, αλλά και η... παγωμάρα των Ισραηλινών για αυτή τη φοβερή κατάληξη.

Πηγή: sport-fm.gr