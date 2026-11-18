Ο διεθνής Σουηδός επιτελικός μέσος, Kερίμ Μράμπτι, αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΕΚ με την προοπτική να κάνει τη διαφορά στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας μετά τη φυγή κομβικών ποδοσφαιριστών που είχαν οργανωτικές ικανότητες, όπως οι Ρόντεν και Πονς. Παρόλα αυτά, όμως, στα περισσότερα παιχνίδια της ΑΕΚ ο Ρούμπεν Σεγιές προτίμησε τον Σλοβένο Γιαν Ρέπας στη θέση αυτή, με τον Μράμπτι να έρχεται, ως επί το πλείστον, από τον πάγκο.

Ο 32χρονος Μράμπτι, με πολυετή θητεία στο βελγικό πρωτάθλημα με τη Μέχελεν και με τρεις παρουσίες στην Εθνική Σουηδίας, αγωνίστηκε σ’ όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος μέχρι σήμερα, αλλά μόνο σε τρία απ’ αυτά συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα, χωρίς να δει ακόμα δίκτυα… Είναι γεγονός ότι, με εξαίρεση κάποιες ασίστ που έχει μοιράσει, ακόμα δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή του και να δώσει το κάτι παραπάνω. Ο κόσμος της ομάδας περιμένει πολλά περισσότερα από τον έμπειρο Σουηδό στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, αποκτήθηκε.

Με δεδομένη την απουσία του τραυματία Ρέπας από τα επόμενα παιχνίδια και την εξέλιξη με το Τσακόν και το νέο πρόβλημα (διαβάστε ΕΔΩ) που του προέκυψε (είναι δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τη θέση «10»), ο Μράμπτι φαντάζει, λογικά, ως η πιο αξιόπιστη λύση στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι του παιχνιδιού της. Μένει να φανεί εάν ο Σεγιές θα του εμπιστευτεί φανέλα βασικού στο επόμενο δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κι εάν ο Σουηδός θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.