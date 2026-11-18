Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Δημητρίου στον Super Sport FM, o Τσακόν θα είναι δεδομένα εκτός από το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό ενώ αναμένεται να επιστρέψει στο ντέρμπι της «Αρένας» με τον Απόλλωνα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ρέπας και Τσακόν θα είναι εκτός όπως και οι τιμωρημένοι Κέλερ και Μιραμόν. Δεν είναι σοβαρό το θέμα με τον Τσακόν, με τον Απόλλωνα στο Αρένα θα είναι διαθέσιμος πιθανότατα».