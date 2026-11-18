Πρωτάθλημα Futsal: ΑΕΛ – Απόλλων απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 8ης αγωνιστικής)
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από τη Cytavision.
ΑΕΛ – Απόλλων ανοίγουν σήμερα την αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Futsal.
Μετά από επτά αγωνιστικές η ΑΕΛ βρίσκεται στην 5η θέση και έχει να επιδείξει απολογισμό 10 βαθμούς.
Στις αντίστοιχες αγωνιστικές, ο Απόλλωνας έχει απολογισμό 13 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση.
Στην κορυφή βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ με 21 βαθμούς και ακολουθούν Ομόνοια Λευκωσίας και ΑΕΚ με 16 βαθμούς.
Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Ομόνοια Λευκωσίας – Αθηαίνου AC, ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ, Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου και φινάλε της 8ης αγωνιστικής την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με το παιχνίδι Ελπίδα Αστρομερίτη – Ένωση Νέων Λατσιών.
Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από αγώνα της ΑΕΛ με την Ομόνοια.