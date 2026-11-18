ΑΕΛ – Απόλλων ανοίγουν σήμερα την αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Futsal.

Μετά από επτά αγωνιστικές η ΑΕΛ βρίσκεται στην 5η θέση και έχει να επιδείξει απολογισμό 10 βαθμούς.

Στις αντίστοιχες αγωνιστικές, ο Απόλλωνας έχει απολογισμό 13 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση.

Στην κορυφή βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ με 21 βαθμούς και ακολουθούν Ομόνοια Λευκωσίας και ΑΕΚ με 16 βαθμούς.

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Ομόνοια Λευκωσίας – Αθηαίνου AC, ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ, Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου και φινάλε της 8ης αγωνιστικής την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με το παιχνίδι Ελπίδα Αστρομερίτη – Ένωση Νέων Λατσιών.

Φωτογραφία: Στιγμιότυπο από αγώνα της ΑΕΛ με την Ομόνοια.