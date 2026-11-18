Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Αργεντινός προπονητής σκοπεύει να συμπεριλάβει στο νέο του επιτελείο τη Σίλβια Τούγια, με την οποία είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η 46χρονη Ισπανίδα ειδικεύεται στη φυσική κατάσταση και την ενδυνάμωση αθλητών και, εφόσον ολοκληρωθεί η πρόσληψή της, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει επίσημο ρόλο στο προπονητικό επιτελείο της ανδρικής πρώτης ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ποια είναι η Σίλβια Τούγια

Η Τούγια διαθέτει ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα της αθλητικής επιστήμης, έχοντας αποκτήσει διδακτορικό, ενώ έχει εργαστεί και στον ακαδημαϊκό χώρο, μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Στην επαγγελματική της διαδρομή έχει συνεργαστεί με τη γυναικεία ομάδα της Λεβάντε Λας Πλάνας, ενώ το 2023 βρέθηκε και στην Τσέλσι ως εξωτερική σύμβουλος σε θέματα φυσικής προετοιμασίας, την περίοδο που προπονητής των Λονδρέζων ήταν ο Ποτσετίνο.

Τον Οκτώβριο του 2024 ακολούθησε τον Αργεντινό τεχνικό στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, όπου ανέλαβε προπονητικό ρόλο, καταγράφοντας μια ξεχωριστή παρουσία στο επιτελείο της ανδρικής εθνικής ομάδας.

Τώρα, ο Ποτσετίνο φέρεται να επιθυμεί εκ νέου τη συνεργασία τους, αυτή τη φορά στο Μάντσεστερ. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η Ισπανίδα θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές, ενώ αναμένεται να έχει παρουσία και στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Μέχρι στιγμής, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή της στο τεχνικό επιτελείο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κίνηση, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη γυναικεία παρουσία σε θέσεις ευθύνης στο ανδρικό ποδόσφαιρο.

sdna.gr