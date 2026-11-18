Ο Κόρι Τζόζεφ δεν θεωρείτο ποτέ σπουδαίος σκόρερ, αλλά έχει σίγουρα μεγάλη καρδιά. Ο Καναδός γκαρντ πέτυχε χθες το τρίποντο που λίγο πριν την εκπνοή της παράτασης που χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη με 97-95 επί της Μακάμπι. Όμως αυτό δεν ήταν το πρώτο, αλλά ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που έχει πετύχει στην καριέρα του.

Στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015 στο Μεξικό, ο 24χρονος τότε Τζόζεφ είχε χαρίσει στον Καναδά το χάλκινο μετάλλιο. Στον μικρό τελικό απέναντι στην οικοδέσποινα ομάδα, στις 12 Σεπτεμβρίου, ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης στην εκπνοή διαμορφώνοντας το τελικό 87-86!

«Ένιωσα ότι κάναμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και το ότι επιστρέψαμε και πήραμε τη νίκη σε μια τέτοια μάχη, δείχνει τον χαρακτήρα που διαθέτουμε, καθώς και το τι είδους άνθρωποι με χαρακτήρα απαρτίζουν αυτή την ομάδα», είχε δηλώσει τότε ο Τζόζεφ.

Δυόμισι μήνες μετά ο Τζόζεφ τα κατάφερε ξανά. Οι Ράπτορς, όπου αγωνιζόταν τότε, απέδρασαν από την Γουάσινγκτον απέναντι στους Γουίζαρντς με 84-82 χάρη σε δικό του τρίποντο από τη γωνία στην εκπνοή μετά από ασίστ του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

«Ήξερα πως αν η μπάλα έφτανε σε αυτόν καθαρά, θα το έβαζε. Έτσι είναι ο Κόρι. Μπορείς να τον εμπιστευτείς σε αυτό», είχε δηλώσει μετά το ματς ο ΝτεΡόζαν.

Πηγή: sport-fm.gr