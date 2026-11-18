Σοβαρούς τριγμούς στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη σχέση του Λιονέλ Μέσι με την ηγεσία της ομοσπονδίας, καθώς ο μέχρι πρότινος αρχηγός της «αλμπισελέστε» (και εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ιστορίας της) φέρεται αποφασισμένος να βάλει τέλος στην εμπορική εκμετάλλευση του ονόματος και της εικόνας του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης αργεντίνικης εφημερίδας «Clarín», η σχέση του Μέσι με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, αλλά και τον ταμία της ομοσπονδίας, Πάμπλο Τοβιτζίνο, έχει διαρραγεί, ύστερα από μία σειρά περιστατικών που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια του ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του.

Μάλιστα, ο Μέσι φέρεται να έχει απευθυνθεί σε νομικούς συμβούλους, προκειμένου να προετοιμάσουν εξώδικο με το οποίο θα απαιτεί από την AFA να σταματήσει να χρησιμοποιεί το όνομά του, τις φωτογραφίες και το οπτικοακουστικό υλικό του για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την άδειά του.

🚨 JUST IN: Lionel Messi has sent a FORMAL LEGAL NOTICE to the Argentine Federation DEMANDING they stop using his name and image commercially without his permission, per reports. AFA President, Claudio Tapia, authorized an Argentine beer brand to use Messi's image... despite him having an exclusive agreement with an American beer brand. This and other incidents have left Messi and team FURIOUS with the federation. — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 17, 2026

Η διαφημιστική συμφωνία που προκάλεσε την οργή του Μέσι

Ένα από τα σημαντικότερα περιστατικά που φέρονται να οδήγησαν στη ρήξη αφορά τη χρήση της εικόνας του Αργεντινού σε διαφημιστική καμπάνια εταιρείας μπίρας που συνεργαζόταν με την εθνική ομάδα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ομοσπονδία επέτρεψε σε εταιρεία από την Αργεντινή να χρησιμοποιήσει τον Μέσι σε εμπορική ενέργεια, χωρίς εκείνος να έχει ενημερωθεί προηγουμένως. Το πρόβλημα προέκυψε επειδή ο ποδοσφαιριστής διατηρεί προσωπική συνεργασία με την αμερικανική Michelob Ultra, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς χορηγούς του.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση της εταιρείας, με αποτέλεσμα το περιβάλλον του Μέσι να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για μία συμφωνία στην οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος δεν είχε συναινέσει.

Η δικαστική περιπέτεια των επτά εκατομμυρίων δολαρίων

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi has sent a formal legal notice to Claudio “Chiqui” Tapia and the AFA, demanding they stop using his name and image commercially without his permission! Messi is FURIOUS after disputes involving the federation dragged his name into controversy. One concerns an allegedly broken contract for two Argentina friendlies. Messi attended in a VIP box but did not play, then featured for Inter Miami the following day. His family blames Tapia for the problems, which caused Messi difficulties that had not previously been made public. There is also a sponsor dispute. Tapia allegedly allowed an Argentine beer brand to use Messi’s image with Argentina without his knowledge, despite his exclusive deal with a competing American beer brand. — @A24COM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026

Σημαντικό ρόλο στην επιδείνωση των σχέσεων φέρεται να διαδραμάτισε και η δικαστική υπόθεση που προέκυψε από δύο φιλικές αναμετρήσεις της Αργεντινής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Οκτώβριο του 2025.

Η διοργανώτρια εταιρεία VID Music Group είχε καταθέσει αγωγή κατά του Μέσι και της AFA, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν οι όροι συμφωνίας ύψους επτά εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, η συμφωνία προέβλεπε ότι ο Μέσι θα αγωνιζόταν τουλάχιστον 30 λεπτά σε καθεμία από τις αναμετρήσεις με τη Βενεζουέλα και το Πουέρτο Ρίκο, εκτός εάν υπήρχε πρόβλημα τραυματισμού ή άλλος σοβαρός λόγος.

Ο Αργεντινός δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Βενεζουέλα, παρακολουθώντας την αναμέτρηση από σουίτα του γηπέδου, ωστόσο την επόμενη ημέρα έπαιξε με την Ίντερ Μαϊάμι και σημείωσε δύο γκολ. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι στις αρχές Αυγούστου του 2026 η αμερικανική Δικαιοσύνη έκανε δεκτό το αίτημα του Μέσι για απόρριψη της αγωγής σε βάρος του, χωρίς η συγκεκριμένη απόφαση να αφορά συνολικά όλες τις πλευρές της υπόθεσης.

athletiko.gr