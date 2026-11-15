Δουλειά με την μπάλα στον Παναθηναϊκό

Με πρωινή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» την Κυριακή 15 Νοεμβρίου συνεχίστηκε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν όψει της επανεκκίνησης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με προθέρμανση, ενώ συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε μικρούς χώρους.

Απόντες για μία ακόμα ημέρα ήταν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, Κινγκς Κάνγκουα, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Φακούντο Πελίστρι, Ανδρέας Τετέι, Ελμίν Ραστόντερ, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Γιώργος Κάτρης και Σωτήρης Κοντούρης.

sport-fm.gr