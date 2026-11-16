O Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συνεργασία του με τον Νταβίντ Φουστέρ. Ο Ισπανός άλλοτε μέσος των Πειραιωτών αναλαμβάνει τον ρόλο της επιτήρησης της ανάπτυξης παικτών και της παρακολούθησης της πορείας των δανεικών, έχοντας στενή συνεργασία με τον Αντόνιο Κορδόν.

Ο Φουστέρ έχει αποκτήσει εμπειρίες από τις ακαδημίες της Βαλένθια και της Βιγιαρεάλ, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν καθημερινά στο Ρέντη για να παρακολουθεί τις προπονήσεις.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια!».

Ο Φουστέρ, 44 ετών πλέον, έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2010 ως το 2016 κατακτώντας έξι πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα, ενώ μέτρησε συνολικά 45 γκολ και 26 ασίστ σε 169 εμφανίσεις.