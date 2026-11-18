Η ομάδα της Λάρνακας στοχεύει στο τρίποντο το οποίο θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κόντρα σ΄έναν αντίπαλο ο οποίος έδειξε πως αποτελεί σκληρό καρύδι για τον καθένα, η ΑΕΚ του Σεγιές θα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή και αποτελεσματική για να φτάσει στο ζητούμενο.

Πάντως οι Λαρνακείς διατηρούν από την αρχή της σεζόν ένα αήττητο σερί όταν αγωνίζονται μακριά από την «Αρένα». Ένα στατιστικό το οποίο προφανώς θέλουν να διατηρήσουν.

Δείτε τα αποτελέσματα έως τώρα της ΑΕΚ εκτός:

Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΚ 4-1

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ 1-2

Άρης - ΑΕΚ 1-1

Krasava ENY - AEK 2-2