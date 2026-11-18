Ομόνοια - Lakatamia FC απευθείας από τη Cytavision (22/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Το Πρωτάθλημα Γυναικών συνεχίζεται την Κυριακή 22.11.2026 με τις αναμετρήσεις της έβδομης αγωνιστικής και απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Ομόνοια Λευκωσίας - Lakatamia FC.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωρίου Νήσου «Θεοδώρειον» και θα αρχίσει στις 11:00πμ.
Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν επίσης οι αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ - Apollon Ladies και Άρης Λεμεσού – Πάγεια Ακάμας.