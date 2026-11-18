Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωρίου Νήσου «Θεοδώρειον» και θα αρχίσει στις 11:00πμ.

Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν επίσης οι αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ - Apollon Ladies και Άρης Λεμεσού – Πάγεια Ακάμας.