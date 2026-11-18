Το πρώτο Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ της σεζόν έφτασε με την προετοιμασία των δύο ομάδων να μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Το ερχόμενο Σάββατο, οι πράσινοι υποδέχονται τους γαλαζοκίτρινους στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στο τρίποντο - απογείωσης.

Μπορεί να είμαστε νωρίς μέσα στην χρονιά, ωστόσο είναι δεδομένο ότι μία νίκη σ΄ένα τέτοιο ματς, δίνει πολύ περισσότερα σε αυτόν που θα καταφέρει να την γευτεί.

Πάντως και καθαρά βαθμολογικά αν το δει κανείς, με τις δύο ομάδες να χωρίζει ένας μόλις βαθμός, η νίκη θα αλλάξει τα δεδομένα στην κορυφή.