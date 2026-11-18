Η Κρίσταλ Πάλας αλλάζει σελίδα και η διοίκηση της ομάδας παίρνει διαδοχικές αποφάσεις, προκειμένου να αλλάξει τα δεδομένα και να βγάλει τον σύλλογο από το αγωνιστικό αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί.

Η πρώτη κρίσιμη απόφαση ήταν η απομάκρυνση του Πιέρ Σαζ, με τον Τόμας Φρανκ να βρίσκεται αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία της ομάδας, ενώ παράλληλα όλο και πιο κοντά βρίσκεται η μεγάλη επιστροφή του Γουίλφριντ Ζάχα στην ομάδα, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην καριέρα του.

Ο Αφρικανός αποτελεί έναν πραγματικό θρύλο της ομάδας, έχοντας καταγράψει 458 συμμετοχές, με 90 γκολ και 54 ασίστ, ενώ αυτή τη στιγμή παραμένει ελεύθερος στην αγορά. Ο 33χρονος προπονείται από το καλοκαίρι με την ομάδα, ωστόσο ο Σαζ δεν επιθυμούσε την ένταξη του στο ρόστερ. Πλέον, όμως, μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η επιστροφή του είναι πιο πιθανή από ποτέ, με τους φίλους της Πάλας να περιμένουν με ανυπομονησία τις οριστικές εξελίξεις.

sport-fm.gr