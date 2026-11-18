Ο Λοΐς Ντιονι ήρθε στην Κύπρο το περασμένο καλοκαίρι για να αποτελέσει το νούμερο ένα στο «9» της Ομόνοιας.

Ο Γάλλος στράικερ, παρόλο που έγινε δέκτης αμφισβήτησης, πολύ σύντομα κατάφερε να διαψεύσει τους πάντες με τα στατιστικά του.

Ουσιαστικά ήταν θέμα χρόνο για τον ίδιο να πάρει μπρος και όντως να γίνει ο βασικός και αναντικατάστατος κεντρικός επιθετικός των περσινών πρωταθλητών.

Εδώ να πούμε πως ο Ντιονί έχει ήδη φτάσει τα 10 γκολ (+2 ασίστ) σε 19 εμφανίσεις με την Ομόνοια σε όλες τις διοργανώσεις.

Αποτελεί προφανώς τον πρώτο σκόρερ της ομάδας με 5 γκολ στο πρωτάθλημα και 5 στην Ευρώπη.