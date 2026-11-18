Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι πήραν νωρίς το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Νίκο Παζ στο 8ο λεπτό, ενώ ο νεαρός παίκτης της Κόμο σκόραρε πάλι στο 38ο λεπτό, όπως και οι Χουλιάν Άλβαρεζ (35`, 43`) και Φράνκο Μασταντουόνο (48`, 88`), ο οποίος αντικατέστησε τον Παζ στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου.

Νωρίτερα (78`) σκόραρε και ο Άλεξις ΜακΆλιστερ, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η διακοπή για αγώνες των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο, ήταν η πρώτη της «αλμπισελέστε» χωρίς τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο τον περασμένο Οκτώβριο, στην φιλική νίκη εναντίον του Μπενίν, ολοκληρώνοντας μια διεθνή καριέρα με 207 συμμετοχές και 125 γκολ.