Ο Αντουάν Γκριεζμάν ανακηρύχθηκε «Πρωτάρης της Χρονιάς» του Major League Soccer για το 2026, όντας ο πρώτος Γάλλος που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Προερχόμενος από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο «Γκριζού» εντάχθηκε στην Ορλάντο Σίτι τον Ιούλιο και ήταν εντυπωσιακός, πετυχαίνοντας 14 γκολ και δίνοντας επτά ασίστ σε 18 αγώνες.

Ο Γκριεζμάν οδήγησε την ομάδα του από την 13η στην 8η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, εξασφαλίζοντας μια θέση στα πλέι οφ. Με 51,02% των ψήφων, ο 35χρονος Γάλλος επικράτησε των Βραζιλιάνων Γκιγιέρμε Αουγκούστο (25,12%) -ο οποίος σκόραρε 16 γκολ σε 31 αγώνες με τους Χιούστον Ντιναμό και Αντρέ Λουίζ (6,19%) της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι. Ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος εντάχθηκε στο Σικάγο τον Ιούλιο, δεν ήταν μεταξύ των φιναλίστ. Το βραβείο απονέμεται από μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από δημοσιογράφους, μέλη του προπονητικού επιτελείου της ομάδας και ποδοσφαιριστές.