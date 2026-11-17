Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την Κηφισιά στην Τούμπα.

Στα ευχάριστα για τον Αλέσιο Λίσι είναι η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη στις προπονήσεις, ενώ ο Τέιλορ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφίαμ η οποία έδειξε μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο.

Πέλκας, Γιάκιτς και Μοναστηρλής υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Τσάλοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και ολοκληρώθηκε με τρεξίματα, η επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση για τον Δικέφαλο είναι την Τετάρτη (18/11) στις 17:00.