Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.

Οι πράσινοι θα υποδεχθούν τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Κυριακή (22/11, 17:30) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ 4 μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει τη Νόρτζελαντ στη Δανία, για τη League Phase του Conference League.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ομάδα του Νίστρουπ προπονήθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» το πρωί της Τρίτης 17/11, με το πρόγραμμα να ξεκινά με προθέρμανση και να συνεχίζεται με ασκήσεις κυκλοφορίας και ακρίβειας.