Οι μεγάλοι στόχοι του Παναθηναϊκού για την επανεκκίνηση

Ο Παναθηναϊκός πήγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δεύτερη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά ουδείς επαναπαύεται. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρά την αποχώρηση πολλών διεθνών θα δουλέψει με τους εναπομείναντες σε κομμάτια του παιχνιδιού που χρήζουν βελτίωσης, προκειμένου οι «πράσινοι» να εμφανιστούν ακόμη καλύτερη για την απαιτητική συνέχεια.

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος για το «τριφύλλι» είναι να κλείσει τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος με 3/3, κερδίζοντας δηλαδή τα ματς με ΟΦΗ εντός, Ατρόμητο εκτός και Άρη εντός. Σε αυτή την περίπτωση, το +4 που έχουν από τον πλησιέστερο διώκτη τους (τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ εφόσον αυτή νικήσει τον Ατρόμητο στο εξ αναβολής ματς της) είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (29/11) και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (5/12).

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός θέλει να… γλιτώσει από έναν έξτρα γύρο στις άλλες δύο διοργανώσεις. Αν διατηρηθεί στο Top 8 του Conference League στα ματς με Νόρτζελαντ (26/11) και Φράιμπουργκ (10/12)εκτός και Μπράιτον (17/12) εντός έδρας, θα περάσει απευθείας στους «16», ενώ εφόσον τερματίσει στο Top 4 του Superbet Κυπέλλου θα μπει κατευθείαν στα προημιτελικά χωρίς τον έξτρα γύρο. Αντίθετα, αν είναι στις θέσεις 5-12 θα πρέπει να αγωνιστεί στις 22 ή 23 Δεκεμβρίου σε νοκ άουτ παιχνίδι. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 2 Δεκεμβρίου, με τους «πράσινους» να είναι σίγουρα στο Top 4 και με ισοπαλία, ενώ υπό προϋποθέσεις ακόμη και με ήττα.

sport-fm.gr