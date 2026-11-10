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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Μπάλκαν – ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία στις 19:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του BKT EuroCup. Η ελληνική ομάδα διεκδικεί μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση της στη βαθμολογία του ομίλου, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού νικητή, η επικράτηση της Μπάλκαν προσφέρεται από τη Stoiximan στα 5.80, ενώ η νίκη του ΠΑΟΚ στο 1.10. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά του χάντικαπ 13,5 πόντων. Η επιλογή της Μπάλκαν με +13,5 πόντους προσφέρεται στο 1.80, ενώ η αντίστοιχη επιλογή του ΠΑΟΚ με -13,5 πόντους στο 1.88.

Στην αγορά των συνολικών πόντων, το Over 162.5 και το Under 162.5 προσφέρονται αμφότερα στο 1.85, δίνοντας επιπλέον επιλογές για την εξέλιξη του αγώνα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική αγορά «Εύρος Πόντων 3-way». Το ενδεχόμενο να σημειωθούν έως 156 πόντοι προσφέρεται στα 2.55, η επιλογή για 157 έως 169 πόντους στα 2.72, ενώ το ενδεχόμενο να ξεπεραστούν οι 169 πόντοι προσφέρεται στα 2.70. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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