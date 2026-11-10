Ο Ντόντσιτς οδήγησε τους Λέικερς σε έκτη σερί νίκη

Οι Λέικερς δεν σταματούν! Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, η ομάδα του Λος Άντζελες πέρασε από την Ατλάντα, επικρατώντας 124-114 των Χοκς και διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της στα έξι παιχνίδια.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ ήταν και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Κέσλερ με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κόλιν Σέξτον πρόσθεσε 18 πόντους και 6 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από το δεύτερο δωδεκάλεπτο, όταν κατάφεραν να ξεφύγουν ακόμη και με διαφορά 20 πόντων. Ο Ντόντσιτς μοίραζε με άνεση το παιχνίδι, μετρώντας οκτώ ασίστ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Κέσλερ αξιοποίησε τις συνεργασίες με τον Σέξτον, τελειώνοντας αρκετές φάσεις κοντά στο καλάθι.

Οι Χοκς, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με καλύτερες επιλογές στην επίθεση κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους εννέα πόντους στο ημίχρονο και να επιστρέψουν δυναμικά στην τελευταία περίοδο. Μάλιστα, με καλάθι του Ντάισον Ντάνιελς πλησίασαν στο 115-111, 3:30 πριν από το τέλος.

Εκεί, όμως, οι Λέικερς έβγαλαν την απαιτούμενη αντίδραση. Με ένα σερί 6-0, στο οποίο ο Ντόντσιτς είχε καθοριστική συμμετοχή με ένα λέι απ και μία ασίστ, έβαλαν τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων και έφτασαν σε ακόμη μία νίκη.

Για την Ατλάντα, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ σημείωσε 21 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 20 και ο Οκόνγκου 16. Ο Ντάνιελς πρόσθεσε 10 πόντους, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα, με τους Χοκς να βλέπουν το δικό τους σερί τεσσάρων νικών να ολοκληρώνεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Λέικερς αγωνίστηκαν χωρίς τον Όστιν Ριβς, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ασθένειας, μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του με 43 πόντους απέναντι στο Ντιτρόιτ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν 110-100 των Ντένβερ Νάγκετς, βάζοντας τέλος σε ένα σερί δύο ηττών. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 23 πόντους και ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 20, ενώ για το Ντένβερ ξεχώρισε ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 38 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Τέλος, οι Μέμφις Γκρίζλις πέρασαν με 118-102 από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, διατηρώντας το αήττητό τους μακριά από το γήπεδό τους, με απολογισμό 5-0. Ο Τάι Τζερόμ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του, σημειώνοντας 27 πόντους, ενώ ο rookie Κάμερον Μπούζερ είχε 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Χιούστον Ρόκετς-Ντένβερ Νάγκετς 110-100

Φοίνιξ Σανς-Σαν Αντόνιο Σπερς 96-122

Ατλάντα Χοκς-Λος Άντζελες Λέικερς 114-124

Ντιτρόιτ Πίστονς-Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 122-111

Σάρλοτ Χόρνετς-Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-112

Τορόντο Ράπτορς-Μέμφις Γκρίζλις 102-118

Ντάλας Μάβερικς-Ιντιάνα Πέισερς 125-122

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