Δεν ήταν καταστροφή, αλλά...

Ένα δεκάλεπτο άντεξε στο καμίνι του ΓΣΠ ο Άρης. Αν και ξεκίνησε ιδανικά, στη συνέχεια δεν μπόρεσε να αντικόψει την ορμή των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη δεύτερή του ήττα, που τον έριξε εκτός εξάδας. Δεν ήταν ήττα που θεωρείται... καταστροφή, όμως εφόσον επιδιώκει την είσοδο στην εξάδα, τέτοια ματς είναι που πρέπει να κερδίζει. Και το έπραξε μόνο επί της ΑΕΛ, με ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη εξάδα.

Θα προσπαθήσει στη συνέχεια να βελτιωθεί στο μεσοαμυντικό κομμάτι, μιας και εκεί διαπιστώθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η διακοπή τού δίνει την ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να επανέλθει στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, αποφασισμένος για την αντεπίθεση. Μέχρι το φινάλε του α΄ γύρου θα παίξει, επίσης, με Πάφος FC, Ομόνοια 29ης Μαΐου και Ομόνοια Αραδίππου.