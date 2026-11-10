Ο προβληματισμός είναι διπλός

Η Ανόρθωση υποδέχθηκε την Ομόνοια και υπήρχε η αισιοδοξία πως μπορούσε να αποκομίσει κέρδος από μία ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους μέσα στην έδρα της. Παρόλα αυτά, οι ελπίδες ισοπεδώθηκαν με το πέρας 25 λεπτών και η έβδομη ήττα φέρνει εκ νέου προβληματισμό. Όχι γιατί έχασε, αλλά με τον τρόπο που έγινε αυτό. Η προσπάθεια στο α΄μέρος ήταν ανύπαρκτη ενώ στην επανάληψη προσπάθησε, αλλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο Μπάρακ Ιτζχάκι εκεί που είδε κάποια θετικά στα πρώτα δύο του ματς στον πάγκο, ήρθε η ήττα από την Ομόνοια να φανερώσει τις αδυναμίες σε όλες τις γραμμές. Στην άμυνα δέχθηκε πολλές φάσεις, πέραν των δύο γκολ, ενώ δεν μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές ευκαιρίες, πέρα από τα στημένα.

H διακοπή θα δώσει χρόνο στον Ισραηλινό τεχνικό να δουλέψει τη φιλοσοφία του και στο κυανόλευκο στρατόπεδο ελπίζουν πως όταν επιστρέψει η ομάδα σε δράση, θα είναι πολύ καλύτερη και θα πάρει τα αποτελέσματα που θα τη βγάλουν από την επικίνδυνη θέση.