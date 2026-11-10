Από το Κάντιθ άρχισε η προετοιμασία του Κοντίδη προς την Ολυμπιακή πρόκριση

O Παύλος Κοντίδης ολοκλήρωσε μία περίοδο 18 ημερών στο Καντίθ της Ισπανίας, μπαίνοντας σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει της πρώτης αγωνιστικής υποχρέωσης το 2027, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φορταλέζας στη Βραζιλία στα μέσα του Ιανουαρίου. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση θα δοθούν και οι πρώτες κάρτες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».

Στο Καντίθ ο Κύπριος ιστιοπλόος πήγε για πρώτη φορά για προετοιμασία και στη διάρκεια της παραμονής του εκεί, έκανε κυρίως εντατική προετοιμασία στη ξηρά. «Είχαμε σκοπό και στόχο να έχει όσο γίνεται πιο πολλές ημέρες αέρα, ώστε να εξοικειωθούμε στη θέση μας πάνω στο σκάφος, όμως δεν μας έκανε το χατίρι ο αέρας» αναφέρει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης και συμπληρώνει: «Επειδή δεν είχε τόση ένταση μέσα στο νερό, είχαμε αρκετή ένταση σε ξηρή προετοιμασία, όπως στο γυμναστήριο και με το ποδήλατο».

Τις τελευταίες ημέρες της προετοιμασίας στην ισπανική περιοχή ο Κοντίδης έλαβε μέρος και σε ένα φιλικό αγώνα με τους προπονητές και τα τριάντα σκάφη που ήταν εκεί, χρησιμοποιώντας και τα Vakaros, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία.

«Πήγαινα αρκετά καλά στον αγώνα, διεκδικούσα μία από τις τρεις πρώτες θέσεις μέχρι το τέλος, αλλά την τελευταία ημέρα ένιωσα αρκετά κουρασμένος από την πολλή προπόνηση στη ξηρά, γιατί πιέζαμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα» λέει ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και προσθέτει: «Άρχισε να μου βγάζει ενοχλήσεις ο τραυματισμός μου και δεν ήθελα να το ρισκάρω και δεν έλαβα μέρος σε όλες τις ιστιοδρομίες».

Πλέον, ο Κοντίδης θα περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης για να γεμίσει τις μπαταρίες, συνεχίζοντας φυσικά την προετοιμασία στη ξηρά. Στις 20 Νοεμβρίου θα βρεθεί ξανά στο Κάντιθ, εκ νέου για προπόνηση και αγώνα με περισσότερα σκάφη.

Έπειτα, τον Δεκέμβριο θα μεταβεί στη Βραζιλία, όπου θα είναι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Ιανουάριο. Εκεί θα κάνει δύο εβδομάδες προετοιμασία, προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για τις γιορτές. Στις 4 Ιανουαρίου θα αναχωρήσει ξανά για τη Βραζιλία και θα συμμετάσχει στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα με το σκάφος που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έπειτα, θα ακολουθήσουν λίγες ημέρες προπόνησης μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου, που θα διεξαχθεί από τις 17 - 23 Ιανουαρίου, διεκδικώντας και την πρόκριση για την έκτη Ολυμπιακή συμμετοχή της καριέρας της.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, το Ίδρυμα Λεβέντη, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA (nutrica.eu), μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.