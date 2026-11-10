Οι πρώτες σκέψεις ενίσχυσης στον Ολυμπιακό για Ιανουάριο

Η διακοπή του πρωταθλήματος πέρα από χρόνο στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να δουλέψει με όσους παίκτες δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, προσφέρει και στον Ολυμπιακό αρκετό χρόνο για να δρομολογήσει τις κινήσεις ενίσχυσης εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Είναι δεδομένο πως ο Βάσκος τεχνικός θα ήθελε να γίνουν κάποιες προσθήκες, καθώς όταν ανέλαβε τα ηνία της ομάδας το ρόστερ είχε ουσιαστικά ήδη διαμορφωθεί. Κάποιες πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι «ερυθρόλευκοι»… ψάχνονται για τα άκρα σε άμυνα και μεσοεπιθετική γραμμή. Η αλήθεια είναι πως οι μπακ της ομάδας, πλην του Σάλιακα, δεν έχουν ικανοποιήσει ως τώρα με την εικόνα τους, ενώ σε ρόλο εξτρέμ υπάρχουν μεν οι επιλογές των Ρόκα και Ζέλσον, αλλά κανένας άλλος δεν έχει στοιχεία όπως η ταχύτητα και η προσωπική φάση για να προκαλέσουν ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες.

Αντίθετα, για τον άξονα δεν φαίνεται να δρομολογείται κάποια προσθήκη, παρότι ο Σαντιάγκο Έσε αναμένεται να χάσει και τα οκτώ παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση του 2026. Στο διάστημα της απουσίας του Αργεντινού, αυτός που θα προαχθεί στο ροτέισον των κεντρικών χαφ είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι, που έχει να αγωνιστεί από τις 28 Οκτωβρίου και το ματς με την Μαρκό στο Κύπελλο, ενώ στο πρωτάθλημα έχει να παίξει από τις 30 Αυγούστου.

sport-fm.gr