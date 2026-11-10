Δεν... γλίτωσε ο Λόπεθ, τέλος από τη Νέα Σαλαμίνα!

Δεν... σώθηκε εν τέλει ο Άνχελ Λόπεθ!

Παρά το γεγονός πως η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε σπουδαία ανατροπή στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. (3-2), ο προπονητής των ερυθρολεύκων για τον οποίο ο προβληματισμός ήταν δεδομένος εδώ και καιρό, δεν γλίτωσε. Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Αμμοχώστου, προχώρησε σε τερματισμό της συμφωνίας.

Αναλυτικά: Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι, κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού εξετάστηκαν ενδελεχώς όλα τα δεδομένα, μεταξύ άλλων και η αγωνιστική παρουσία της ομάδας, αποφασίστηκε ομόφωνα ο τερματισμός της συνεργασίας με τον προπονητή της ομάδας, Άνχελ Λόπεθ.

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία.