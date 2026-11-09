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Πρόβλημα με Κουρμπέλη στην Ελλάδα ενόψει Ολλανδίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αμφίβολος ο 33χρονος

Πρόβλημα με Κουρμπέλη στην Εθνική Ελλάδας. Ο 33χρονος μέσος έκανε θεραπεία τη Δευτέρα, καθώς έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:45) απέναντι στην Ολλανδία.

Κατά τα λοιπά, στην προπόνηση μέσω της οποίας ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τους «οράνιε», όσοι αγωνίστηκαν την Κυριακή με τις ομάδες τους έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπολοιποι γυμνάστηκαν κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν προβλήματα στα χαφ, αφού ο Ζαφείρης δεν θα παίξει κόντρα στην Ολλανδία λόγω καρτών, ενώ ο Μουζακίτης θα ενισχύσει την Ελπίδων στα playoffs του U21 Euro 2027. Ο Κουτσουπιάς έχει κληθεί για πρώτη φορά.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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