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Ψάχνει δουλειά ο Αναστασίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Παρελθόν από τον πάγκο του Παναιτωλικού αποτελεί ο Γιάννης Αναστασίου μετά από επτά σερί ήττες για τους Αγρινιώτες.

Tην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου άρχισε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες, αλλά έκτοτε μετρούσε επτά σερί ήττες και αποφασίστηκε να γίνει μια αλλαγή στον πάγκο.

Ο 53χρονος τεχνικός είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας στις 7 Οκτωβρίου του 2025 και σε 44 αγώνες είχε απολογισμό 12 νίκες, 9 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Η ανακοίνωση:

Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».

 

 

 

Κατηγορίες

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