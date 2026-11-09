Ζημιά με Έσε: Επιβεβαίωση της κάκωσης - Τα δυο σενάρια για την περίοδο απουσίας του

Ο Σαντιάγκο Έσε αγωνίστηκε βασικός στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ (1-1), με τον Αργεντινό να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι φόβοι που δημιουργήθηκαν σχετικά με την κατάσταση του ποδοσφαιριστή επιβεβαιώθηκαν και από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, με τα αποτελέσματα να δείχνουν κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου.

Το εκτιμώμενο διάστημα απουσίας του Αργεντινού, όπως ανέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος, υπολογίζεται στις 4 με 6 εβδομάδες, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους».

Αυτό σημαίνει πως στο καλύτερο σενάριο θα επιστρέψει λίγο πριν τις γιορτές και θα προλάβει κάποια ματς, αλλιώς η επαναφορά του θα πάει μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα χρειαστεί πλέον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει της συνέχειας, καθώς μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 25χρονου μέσου.

Τη φετινή σεζόν, ο Έσε έχει καταγράψει συνολικά 15 συμμετοχές με την «ερυθρόλευκη» φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει ένα γκολ.